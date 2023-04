Alphabet: Kursziel bei 113,48 EUR

Die Aktie von Alphabet wird derzeit laut Analysten unterbewertet und das wahre Kursziel liegt um -16,53% vom aktuellen Kurs entfernt.

Zusammenfassung:

– Alphabet mit -0,50% am Finanzmarkt

– Das aktuelle Kursziel beträgt 113,48 EUR

– Guru-Rating steigt auf 4,54

Am vergangenen Handelstag verzeichnete Alphabet einen Rückgang von -0,50%. Insgesamt fiel die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um -2,61%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Potenzial mit einem Kursziel von 113,48 EUR. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung der Aktie. Von insgesamt 33 Analysten empfehlen allerdings 90.38% die Aktie als starken Kauf oder Kauf zu halten. Auch das Trend-Indikator “Guru Rating” ist positiv und erreicht nun...