Alphabet: Kurspotenzial von +13,66% auf 134,89 EUR

Die Alphabet-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 134,89 EUR, was einem Potenzial von +13,66% entspricht.

• Alphabet: -0,54% am 18.08.2023

• Guru-Rating unverändert bei 4,39

Am letzten Handelstag verzeichnete die Alphabet-Aktie einen Rückgang um -0,54%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Minus sogar bei -1,60%, was möglicherweise zu einer pessimistischen Marktstimmung geführt hat.

Trotzdem sind sich Bankanalysten einig in ihrer Einschätzung und sehen aktuell ein deutliches Aufwärtspotential für die Aktie. Von insgesamt 51 Analysten empfehlen 29 die Aktie zum Kauf und weitere 13 mit dem Rating “Kauf” sind optimistisch gestimmt. Nur neun Experten halten eine neutrale Positionierung für angebracht.

Das Guru-Rating bleibt weiterhin stabil bei...