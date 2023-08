Alphabet Inc. Quartalsbericht im Fokus: Prognose für Umsatz und Gewinn enthüllt

ARTIKEL:

In weniger als drei Monaten wird das Unternehmen Alphabet Inc. seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

In nur 80 Tagen werden die neuen Quartalszahlen des Unternehmens bekannt gegeben, dessen Marktkapitalisierung derzeit bei 1,53 Billionen Euro liegt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten gespannt die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht rückläufig sein wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Alphabet Inc. einen Umsatz von 62,69 Milliarden Euro, während nun ein Rückgang um -0,60 Prozent auf 62,35 Milliarden Euro prognostiziert wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um +22,60...