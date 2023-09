Alphabet Inc. C: Das wahre Kursziel liegt bei 133,53 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +8,42% auf.

• Am 22.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,08%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 133,53 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Obwohl der Finanzmarkt gestern eine negative Entwicklung um -0,08% erlebte und damit eine vollständige Handelswoche mit einem Rückgang von -5,55% abschloss, sind sich Analysten einig darüber, dass das aktuelle Marktniveau die Aktie von Alphabet Inc. C unterbewertet.

Um +8,42% höher als der aktuelle Preis liegt das mittelfristige Kursziel für diese Aktie laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bei 133,53 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht angesichts des schwachen Trends in letzter...