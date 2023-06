Alphabet Inc. C: Das wahre Kursziel liegt bei 118,31 EUR

Die Alphabet Inc. C Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 118,31 EUR – was einem Potenzial von +4,34% entspricht.

• Am 16.06.2023 hatte Alphabet Inc. C eine negative Kursentwicklung von -1,38%

• Das Guru-Rating beträgt unverändert 4,57

Obwohl das Unternehmen gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung verzeichnete (-1,38%), bleibt die Stimmung neutral. Ob diese Situation jedoch den Erwartungen der Bankanalysten entspricht ist fraglich.

Aktuell sehen insgesamt 32 Analysten in Alphabet Inc. C einen starken Kauf und weitere 13 Experten teilen diese Ansicht optimistisch aber nicht euphorisch mit dem Rating “Kauf”. Hingegen haben sich vier Analysten für “halten” ausgesprochen.

Dies bedeutet insgesamt eine positive Einschätzung (91,84%) durch die Experten sowie...