Alphabet Inc. C, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alphabet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 80,65 Punkten, was darauf hinweist, dass Alphabet momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 67,19, was bedeutet, dass Alphabet als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 132,82 USD mit dem aktuellen Kurs (133,35 USD) vergleicht. Für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Alphabet auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. Derzeit überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen wurde bei Alphabet eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies zeigt sich auch in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Zusammengefasst bekommt Alphabet daher für diese Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.