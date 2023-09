Alphabet Inc. C präsentiert Quartalszahlen: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in Aussicht

In knapp einem Monat wird das Unternehmen Alphabet Inc. C, mit Sitz in Mountain View, Kalifornien, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung von Alphabet Inc. C auf beeindruckende 1,62 Billionen Euro. Vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen bleibt dem Markt noch genug Zeit für Spekulationen. Analysten gehen davon aus, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht erhöhen wird. Im dritten Quartal 2022 hatte das Unternehmen einen Umsatz von 64,42 Milliarden Euro erzielt und nun wird ein Anstieg um +2,10 Prozent auf 65,76 Milliarden Euro erwartet. Der Gewinn soll voraussichtlich um +25,50 Prozent steigen und bei 16,28 Milliarden Euro...