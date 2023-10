Alphabet Inc. C erwartet starken Umsatzanstieg in Q4: Analysten projezieren +89,24% Wachstum

In weniger als drei Monaten wird Alphabet Inc. C, ein Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Alphabet Inc. C-Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,58 Billionen Euro und wird in 94 Tagen nach Börsenschluss die neuesten Quartalszahlen bekannt geben. Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 71,96 Milliarden Euro, während nun ein Anstieg um +89,24 Prozent auf 136,17 Milliarden Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +158,77 Prozent auf 33,36 Milliarden Euro steigen.

Analysten sind optimistisch für das kommende Jahr und rechnen mit einem Umsatzanstieg von +89,24 Prozent und einem Gewinnanstieg von +158,77 Prozent auf insgesamt 145,05 Milliarden Euro. Der Gewinn bleibt weiterhin positiv und soll sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.

Aktionäre sollten beachten, dass der Gewinn pro Aktie voraussichtlich bei 4,25 Euro liegen wird.

Die Charttechnik deutet ebenfalls darauf hin dass der Aktienkurs von Alphabet Inc. C derzeit einen negativen Trend aufweist. Der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung.

Analysten schätzen den zukünftigen Aktienkurs wie folgt ein: Innerhalb der nächsten 12 Monate soll die Alphabet Inc. C-Aktie bei 134,64 Euro stehen, was einem Gewinn von +15,60 Prozent entspricht.

Für Aktionäre, die noch einsteigen möchten, könnte dies bedeuten dass in den nächsten 12 Monaten ein Gewinn von +15,60 Prozent möglich ist.

Die Charttechnik zeigt allerdings weiterhin einen stark negativen Kurstrend für Alphabet Inc. C an und der gleitende Durchschnitt von 50 Tagen bietet keine Unterstützung für den Aktienkurs.

