Alphabet Inc. C erwartet positiven Quartalszahlen: Umsatz und Gewinnprognose steigen

In knapp 46 Tagen wird Alphabet Inc. C seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Das Unternehmen hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,59 Billionen Euro und es wird erwartet, dass die neuen Quartalszahlen positive Ergebnisse liefern. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz 64,06 Milliarden Euro und nun wird ein Anstieg um +9,80 Prozent auf 70,32 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +35,80 Prozent auf 17,51 Milliarden Euro steigen.

Auf Jahressicht sind Analysten optimistisch gestimmt. Es wird erwartet, dass der Umsatz um +7,70 Prozent steigt und der Gewinn um...