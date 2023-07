Alphabet Inc. C erwartet bemerkenswerten Umsatzanstieg im 3. Quartal: Optimistische Prognose für Aktionäre

In weniger als 3 Monaten wird das Unternehmen Alphabet Inc. C seinen Aktionären die Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Es wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigt und auch der Gewinn sich positiv entwickelt.

Momentan beträgt die Marktkapitalisierung von Alphabet Inc. C beeindruckende 1,37 Billionen Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das bevorstehende Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird ein Umsatzsprung um +7,70 Prozent erwartet, von 62,09 Milliarden Euro im dritten Quartal 2022 auf voraussichtlich 66,85 Milliarden Euro in diesem Jahr. Auch der Gewinn soll sich deutlich um +26,40 Prozent auf beachtliche 15,80 Milliarden Euro erhöhen.

Auf Jahresbasis zeigen sich die Analysten optimistisch und erwarten einen Umsatzanstieg von +6,10 Prozent sowie...