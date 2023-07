Alphabet Inc. C bereitet sich auf Quartalsbilanz vor: Prognosen deuten auf Umsatz- und Gewinnsteigerung hin

Die Alphabet Inc. C, das Mutterunternehmen von Google, wird in 107 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,40 Billionen Euro steht die Alphabet Inc. C Aktie kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen nach Börsenschluss in 107 Tagen. Die Erwartungen der Analystenhäuser sind hoch, denn aktuelle Datenanalysen deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 63,49 Milliarden Euro, während nun ein Anstieg um +7,40 Prozent auf 68,20 Milliarden Euro erwartet wird. Auch der Gewinn soll mit einem Anstieg um +26,40 Prozent auf...