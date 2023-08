Alphabet Inc. C bereitet sich auf Quartalsbilanz vor: Analystenprognosen und Umsatzerwartungen

In nur 70 Tagen wird die Alphabet Inc. C, ein Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Alphabet Inc. C-Aktie beträgt beeindruckende 1,51 Billionen Euro, was die Erwartungen der Anleger und Analysten noch weiter steigert. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Experten jedoch einen leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 konnte die Alphabet Inc. C einen Umsatz von 63,11 Milliarden Euro verzeichnen, während nun ein leichter Rückgang um -0,20 Prozent auf 62,96 Milliarden Euro erwartet wird. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um +22,60 Prozent auf 15,58...