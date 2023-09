Alphabet Inc. C bereitet Quartalsbericht vor: Aktionäre erwarten Umsatzplus und Gewinnsteigerung

In 39 Tagen wird das Unternehmen Alphabet Inc. C seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell hat die Alphabet Inc. C Aktie eine Marktkapitalisierung von 1,61 Billionen Euro und wird in 39 Tagen ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein leichtes Umsatzplus geben wird. Im dritten Quartal des Vorjahres hatte das Unternehmen einen Umsatz von 64,42 Milliarden Euro erzielt und es wird erwartet, dass der Umsatz um etwa 9,80 Prozent auf 70,72 Milliarden Euro steigen wird. Auch beim Gewinn rechnet man mit einer Veränderung von etwa +35,80 Prozent auf 17,61 Milliarden Euro.

Auf Jahressicht sind die Prognosen optimistisch:...