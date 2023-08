Alphabet Inc. C: Zielkurs liegt bei 131,64 EUR

Laut Analysten wird die Aktie von Alphabet Inc. C aktuell unterbewertet und befindet sich somit in einem Kurspotenzial von +8,96% zum aktuellen Preis.

• Am 28.08.2023 hat Alphabet Inc. C eine Kursentwicklung von -0,07% gezeigt.

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt laut Bankanalysten 131,64 EUR.

• Die Mehrzahl der Experten hat die Bewertung “Kauf” für Alphabet Inc. C vergeben.

In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich ein neutraler Trend am Markt und auch für die kommenden Tage scheint keine klare Richtung erkennbar zu sein. Jedoch sind sich insgesamt 32 Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf! Weitere optimistische Einschätzungen kommen von weiteren 13 Experten mit einem “Kauf”-Rating, während neun weitere ihre Position eher neutral halten (“halten”).

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43 Punkten...