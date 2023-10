Alphabet Inc. C: Starke Quartalsergebnisse erwartet - Umsatzplus von 89,24% prognostiziert

ARTIKEL:

Die Spannung steigt, denn in genau 119 Tagen wird Alphabet Inc. C, das Unternehmen mit Sitz in Mountain View, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Alphabet Inc. C-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,58 Billionen Euro ist Alphabet Inc. C ein Schwergewicht an der Börse. Die aktuellen Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Analystenhäuser ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 71,96 Milliarden Euro lag, wird nun mit einem Anstieg um beeindruckende +89,24 Prozent auf 136,17 Milliarden Euro gerechnet. Auch der Gewinn soll...