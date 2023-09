Alphabet Inc. C: Spannende Quartalszahlen erwartet - Umsatzprognose um +9,80% und Gewinnaussichten von +34,90%

In 26 Tagen wird Alphabet Inc. C, ein Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre fragen sich nun, mit welchem Umsatz und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die Alphabet Inc. C Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,64 Billionen Euro und in nur noch 26 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen der Analystenhäuser deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Alphabet Inc. C einen Umsatz von 64,89 Milliarden Euro und es wird erwartet, dass dieser um +9,80 Prozent auf 71,23 Milliarden Euro steigt. Auch der Gewinn soll...