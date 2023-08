Alphabet Inc. C Quartalszahlen Vorhersage: Erwarteter Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung

ARTIKEL:

In gut zwei Monaten wird Alphabet Inc. C, das Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Nur noch 71 Tage bleiben bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Alphabet Inc. C. Das Unternehmen verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von 1,50 Bio. EUR und wird die Ergebnisse vor Börseneröffnung bekannt geben. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf diese Informationen.

Aktuellen Datenanalysen zufolge rechnen die Analystenhäuser damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht sinken wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Alphabet Inc. C einen Umsatz von 62,65 Mrd. EUR, während jetzt...