Alphabet Inc. C Quartalszahlen: Umsatz- und Gewinnprognose, erwartete Kurssteigerung +2,29%

In gut einem Monat wird Alphabet Inc. C, ein Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,62 Bio. EUR steht die Alphabet Inc. C-Aktie kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen nach Börseneröffnung am Horizont. Analysten prognostizieren laut Datenanalyse einen leichten Anstieg beim Umsatz im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Alphabet Inc. C einen Umsatz von 64,42 Mrd. EUR, und nun wird mit einem Anstieg um +9,80 Prozent auf 70,72 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +34,90% auf 17,50 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die...