Alphabet Inc. C Quartalszahlen: Steigende Umsätze und Gewinne erwartet

Alphabet Inc. C, das Unternehmen hinter dem bekannten Google, wird in 34 Tagen seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,62 Bio. EUR ist die Alphabet Inc. C Aktie ein Schwergewicht an der Börse. In den kommenden Wochen werden die Investoren mit Spannung auf die neuen Zahlen warten. Laut Analystenprognosen könnte es dabei ein leichtes Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal geben. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte Alphabet Inc.C einen Umsatz von 64,42 Mrd.EUR – nun wird ein Umsatzsprung um +9,80% auf 70,72 Mrd.EUR erwartet.Der Gewinn soll ebenfalls steigen und voraussichtlich um +34,90% auf 17,50...