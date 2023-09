Alphabet Inc. C Quartalszahlen: Prognosen deuten auf positiven Umsatz- und Gewinnanstieg hin

In knapp sechs Wochen ist es soweit: Alphabet Inc. C, das Unternehmen mit Sitz in Mountain View, USA, wird seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie entwickelt sich die Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Am Tag der Bekanntgabe der Quartalszahlen ist es noch 43 Tage hin. Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf 1,59 Billionen Euro. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Alphabet Inc. C einen Umsatz von 64,41 Milliarden Euro. Nun wird ein Anstieg um +9,80 Prozent auf 70,70 Milliarden Euro erwartet. Auch der Gewinn soll laut Prognosen um +35,80 Prozent steigen...