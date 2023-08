Alphabet Inc. C Quartalszahlen-Prognose: Umsatzsteigerung und Gewinnwachstum erwartet

In knapp 2 Monaten wird die Alphabet Inc. C, mit Sitz in Mountain View, USA, ihre Quartalszahlen für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,49 Bio. EUR wird die Alphabet Inc. C Aktie in 59 Tagen ihre Quartalszahlen vorlegen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 3. Quartal des letzten Jahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 63,66 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um +0,80 Prozent auf 64,17 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +24,50% steigen und bei 15,96 Mrd.EUR liegen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen eher pessimistisch: Der Umsatz soll um -1,20 Prozent zurückgehen...