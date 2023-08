Alphabet Inc. C: Quartalszahlen in 69 Tagen - Umsatzrückgang und Gewinnsteigerung erwartet

ARTIKEL:

In knapp 69 Tagen wird das Unternehmen Alphabet Inc. C aus Mountain View, USA, seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen erwartet werden können. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Noch vor Börseneröffnung in 69 Tagen wird das Unternehmen Alphabet Inc. C seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt dabei stolze 1,51 Billionen Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis dieser Zahlenpräsentation.

Laut Datenanalyse gehen die Analystenhäuser aktuell von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus.

Im dritten Quartal des Jahres 2022 betrug der Umsatz noch 63,11 Milliarden Euro und...