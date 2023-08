Alphabet Inc. C Quartalsvorschau: Umsatzsteigerung und positive Aktienentwicklung erwartet

In nur 74 Tagen wird die Alphabet Inc. C ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen das Unternehmen präsentieren wird. Zudem interessiert sie, wie sich die Alphabet Inc. C-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Mit ihrer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,48 Bio. EUR zählt die Alphabet Inc. C zu den Schwergewichten an der Börse. Es wird erwartet, dass das Unternehmen in diesem Quartal einen Umsatz von 68,82 Mrd. EUR erzielen wird – ein Plus von 9,80 Prozent im Vergleich zum Vorquartal mit einem Umsatz von 62,69 Mrd. EUR.

Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um 34,90 Prozent auf 17,03 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem Anstieg des Umsatzes um 7,70 Prozent auf insgesamt 71,83 Mrd. EUR...