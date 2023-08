Alphabet Inc. C Quartalsprognose: Umsatzanstieg und positiver Gewinnausblick erwartet

ARTIKEL:

Mit Spannung erwarten Aktionäre und Analysten die Quartalsbilanz von Alphabet Inc. C, dem Mutterunternehmen von Google. In 68 Tagen wird das Unternehmen seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Doch mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können die Investoren rechnen? Und wie hat sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Alphabet Inc. C Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,51 Billionen Euro und wird in Kürze ihre Quartalszahlen bekannt geben. Die Erwartungen sind hoch – laut aktuellen Datenanalysen wird ein leichter Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 erzielte Alphabet Inc. C einen Umsatz von 63,18 Milliarden Euro, während nun ein Sprung um +9,80 Prozent auf 69,35 Milliarden Euro prognostiziert wird. Auch der Gewinn soll...