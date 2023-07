Alphabet Inc. C Quartalsprognose: Gewinnanstieg und Umsatzplus erwartet, Aktienkurs steigt

In 98 Tagen wird die Alphabet Inc. C ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Alphabet Inc. C liegt derzeit bei 1,42 Bio. EUR. Es wird erwartet, dass das Unternehmen einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal verzeichnen wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 61,52 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er um +7,50 Prozent auf 66,15 Mrd. EUR steigt. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +26,40% auf 15,66 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren die Analysten einen Umsatzanstieg von +6,00 Prozent und einen Gewinnanstieg von +16,40 Prozent auf insgesamt 65,78 Mrd. EUR für das Jahr.

Die Schätzungen zu den Quartalszahlen haben bereits...