Alphabet Inc. C Quartalsbilanz: Erwartungen an starken Umsatz- und Gewinnsprung für 4. Quartal

Alphabet Inc. C wird in 117 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,59 Bio. EUR ist Alphabet Inc. C ein Gigant an der Börse. Die Analysten erwarten einen starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 72,46 Mrd. EUR, nun wird mit einem Sprung um +91,88 Prozent auf 139,03 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +162,31% auf 34,05 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv: Der Umsatz soll um +91,88 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +162,31 Prozent auf 148,28 Mrd. EUR ansteigenfallen.

Die Aktionäre reagieren bereits vorab...