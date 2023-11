Alphabet Inc. C Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzsprung und optimistische Prognosen für Aktionäre

In knapp 73 Tagen wird Alphabet Inc. C, das Unternehmen mit Sitz in Mountain View, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Alphabet Inc. C Aktie hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von beeindruckenden 1,54 Bio. EUR erreicht und wird nach Börsenschluss die neuen Quartalszahlen vorstellen. Experten gehen davon aus, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigern wird. Im 4. Quartal 2022 lag der Umsatz noch bei 70,10 Mrd. EUR und nun wird mit einem Anstieg um +79,46 Prozent auf 125,80 Mrd EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +145,69 Prozent erhöhen und einen Betrag von 30,86 Mrd EUR erreichen.

Die Jahresprognosen sehen ebenfalls vielversprechend aus: Der Umsatz soll um +79,46 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +145,69 Prozent auf insgesamt 133,41 Mrd EUR ansteigen.

Im Vergleich zum Vorjahr (54 ,30 Mrd.EUR), bleibt der Gewinn weiterhin positiv.Und dieser soll sich voraussichtlich sogar um +145 ,69 % steigern.

Aktionäre haben bereits reagiert und einige haben Teile des Ergebnisses vorab eingepreist – daher ist eine Veränderung des Kurses um +0,10% in den letzten 30 Tagen zu beobachten.

Die Analysten schätzen die Auswirkungen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Auf Sicht von 12 Monaten soll der Kurs bei 131,17 EUR stehen und somit einen Gewinn von +3,96% im Vergleich zum aktuellen Kurs bedeuten. Für Aktionäre, die jetzt noch einsteigen möchten, könnte dies bedeutende Zuwächse mit sich bringen.

Auch die Charttechnik spricht für eine positive Entwicklung: Der Kurstrend bei Alphabet Inc. C ist stark positiv und der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keinen Widerstand.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt und welche Ergebnisse die Quartalsbilanz tatsächlich offenbaren wird. Die Alphabet Inc. C Aktie bleibt in jedem Fall ein interessantes Investment für Anleger.

