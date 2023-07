Alphabet Inc. C Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg schürt Optimismus bei Analysten

In 106 Tagen wird das Unternehmen Alphabet Inc. C aus Mountain View, Vereinigte Staaten, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet Inc. C beträgt derzeit 1,39 Billionen Euro. In einer aktuellen Datenanalyse gehen Analysten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg geben wird. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 62,98 Milliarden Euro und es wird erwartet, dass er jetzt um +7,40 Prozent auf 67,66 Milliarden Euro steigen wird. Auch der Gewinn soll um +26,40% auf 16,03 Milliarden Euro steigen.

Für das ganze Jahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +6,00 Prozent steigenfallen und der...