Alphabet Inc. C Quartalsbericht: Umsatz- und Gewinnprognose, Aktienentwicklung im Überblick

In nur 58 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Alphabet Inc. C seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen, um zu erfahren, wie sich der Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorquartal entwickelt haben. Aber wie sieht es eigentlich mit der Aktienentwicklung von Alphabet Inc. C im Vergleich zum Vorjahr aus?

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,49 Bio. EUR steht die Alphabet Inc. C Aktie kurz vor der Veröffentlichung ihrer neuen Quartalszahlen in den Startlöchern. Die Analystenhäuser prognostizieren aktuell ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 63,66 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Anstieg auf 64,17 Mrd. EUR (+0,80 Prozent) gerechnet wird. Auch der Gewinn soll...