Alphabet Inc.C Quartalsbericht in 114 Tagen: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnentwicklung

In 114 Tagen wird das Unternehmen Alphabet Inc. C seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, wie hoch der Umsatz und Gewinn sein werden und wie sich die Alphabet Inc. C Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,58 Bio. EUR wird die Alphabet Inc. C Aktie die neuen Quartalszahlen bekannt geben, sobald die Börse schließt. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf dieses Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigt. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von Alphabet Inc.C noch 71,82 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass er nun um +88,51 Prozent auf 135,39 Mrd.EUR steigt . Auch der Gewinn soll sich ändern und voraussichtlich um +157,81% auf 33,17 Mrdo.EUR...