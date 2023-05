Alphabet Inc. C: Potenzielles Kursziel von 120,59 EUR – Ein starkes Kauf-Rating

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit nicht optimal bewertet, so die Meinung einiger Analysten. Das wahre Kursziel liegt bei einem Anstieg um +4,46% über dem aktuellen Niveau.

• Alphabet Inc. C verzeichnete am 31.05.2023 -0,58%

• Aktuelles Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt 120,59 EUR

• Guru-Rating von Alphabet Inc.C bleibt mit 4,57 unverändert

Obwohl der Markt im Moment relativ optimistisch erscheint und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt einen positiven Trend aufweist (+1,87%), haben Experten eine solche Entwicklung möglicherweise nicht erwartet.

Das mittelfristige Kursziel für die Alphabet-Aktie beträgt laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten 120,59 EUR – was Investoren ein potenzielles Gewinnpotenzial von +4,46% bietet. Trotzdem teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem...