Alphabet Inc. C: Potenzielles Kursziel von 119,96 EUR

Laut Expertenmeinung wird die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit nicht richtig bewertet und hat ein potenzielles Kursziel von 119,96 EUR, was einer Abweichung zum aktuellen Kurs um +3,69% entspricht.

• Am 14.06.2023 verzeichnete Alphabet Inc. C einen Anstieg um +0,33%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 119,96 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57

Gestern erreichte Alphabet Inc. C einen positiven Trend mit einem Preisanstieg von +0,33%. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage zeigten eine positive Tendenz mit einem Gesamtanstieg von +1,77%, weshalb es derzeit relativ optimistisch aussieht.

Es besteht jedoch Uneinigkeit unter den Analysten darüber, ob diese Entwicklung erwartet wurde oder nicht.

Aktuell schätzen Bankanalysten das mittelfristige Kursziel für die Aktie auf rund 119,96 EUR ein und bescheinigen...