Alphabet Inc. C: Potenzial von +5,53% zum Kursziel von 131,12 EUR

Die Alphabet Inc. C Aktie wird laut Experten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 131,12 EUR.

• Am 24.08.2023 legte die Aktie um +1,22% zu.

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,42.

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Aktie einen positiven Trend verzeichnen und sich um insgesamt +5,25% steigern. Die Marktstimmung scheint optimistisch zu sein.

Von den Bankanalysten erhält die Aktie eine durchschnittliche Bewertung als starker Kauf mit einem Kurspotenzial von +5,53%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

31 Experten empfehlen die Alphabet Inc. C Aktie als starken Kauf und weitere 13 sehen sie eher optimistisch als Kauf an. Lediglich neun bewerten sie neutral mit “halten”.

Das positive Bild wird durch das stabile Guru-Rating von 4,42...