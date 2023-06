Alphabet Inc. C: Potenzial von +5,40% - Kursziel bei 120,06 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C sollte nach Ansicht der Bankanalysten höher bewertet werden als es derzeit der Fall ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,06 EUR und würde damit ein Plus von +5,40% bedeuten.

• Am 09.06.2023 legte die Aktie um +0,11% zu

• Der Guru-Rating bleibt mit 4,57 gleich

• Zum aktuellen Zeitpunkt sehen Analysten das Potenzial bei einer positiven Einschätzung bei +91,84%

Der Finanzmarkt verzeichnete gestern eine positive Entwicklung für Alphabet Inc. C mit einem Zuwachs von +0,11%. Die Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen zeigen jedoch einen rückläufigen Trend (-3,02%). Trotzdem sind sich Bankanalysten sicher: Das wahre Kurspotenzial wird noch nicht vollständig abgebildet.

Eine Analyse ergibt ein durchschnittliches Kursziel in Höhe von 120,06 EUR für Alphabet Inc. C auf mittlere Sicht. Dies...