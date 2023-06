Alphabet Inc. C: Potenzial von +5,22% zum Kursziel von 118,83 EUR

Die Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie von Alphabet Inc. C ist derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 118,83 EUR. Dies würde aktuell ein Kurspotenzial in Höhe von +5,22% eröffnen.

• Gestern verzeichnete die Aktie eine Kursentwicklung von -0,69%

• 32 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

• Das Guru-Rating bleibt mit 4,57 unverändert

Obwohl die vergangene Handelswoche einen neutralen Trend aufzeigte und das Unternehmen gestern eine negative Entwicklung um -0,69% hinlegte, teilten nur wenige Analysten nicht diese positive Einschätzung für den zukünftigen Verlauf der Aktie.

Konkret bewerteten lediglich vier Experten die Aktien mit “halten”. Hingegen äußerten sich insgesamt 13 Bankanalysten optimistisch bezüglich des Wertpapiers und setzten es auf “Kauf”. Die Mehrheit – ganze 32 Experten –...