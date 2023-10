Alphabet Inc. C: Potenzial von +5,22% - Kursziel bei 135,58 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat nach Ansicht der Analysten noch nicht ihr volles Potenzial erreicht und ist aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 135,58 EUR mit einem möglichen Anstieg um +5,22%.

• Am 05.10.2023 lag die Entwicklung der Aktie bei -0,75%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,43

• Derzeit empfehlen 32 Analysten einen starken Kauf

In den letzten fünf Handelstagen konnte Alphabet Inc. C einen positiven Trend verzeichnen und stieg um insgesamt +2,57%. Trotz des gestrigen Rückgangs am Finanzmarkt um -0,75% bleiben viele Investoren optimistisch.

Der Durchschnitt der Bankanalysten zeigt ein mittelfristiges Kurspotenzial von +5,22%, was einem aktuellen Kursziel von 135,58 EUR entspricht. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Entwicklungen.

Trotzdem...