Alphabet Inc. C: Potenzial von +1,55% - Kursziel bei 119,11 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird laut Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 119,11 EUR und bietet ein Kurspotenzial von +1,55%. Die Aktienkurse des Unternehmens sind in den letzten fünf Handelstagen um insgesamt +8,39% gestiegen.

• Am 26.07.2023 beträgt die positive Kursentwicklung von Alphabet Inc. C +5,51%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 119,11 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

30 Analysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und weitere 13 sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating versehen. Acht Experten geben das Rating “halten” ab.

Insgesamt sind somit immer noch über vier Fünftel der Analysten optimistisch eingestellt.

Das bewährte Trend-Indikator Guru-Rating lag zuvor ebenfalls auf positivem Niveau (Guru-Rating...