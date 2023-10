Alphabet Inc. C: Potenzial von +0,31% - Aktie laut Analysten unterbewertet

Die Alphabet Inc. C-Aktie wird momentan von vielen Experten als unterbewertet angesehen und besitzt ein mittelfristiges Kursziel, welches bei 133,93 EUR liegt (+0,31%). Der gestrige Handelstag brachte eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +0,11%. Innerhalb der letzten fünf Geschäftstage konnte ein Gesamtzuwachs von +2,26% erzielt werden.

• Alphabet Inc. C verzeichnet am 12.10.2023 einen Zugewinn von +0,11%

• Das Kurspotenzial für die Aktie liegt bei +0,31%, das Kursziel beträgt 133,93 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,43

Trotzdem sind nicht alle Analysten davon überzeugt und schätzen das Risiko unterschiedlich ein:

32 Bankexperten empfehlen den Kauf der Aktie,

13 weitere stuften sie als positiv (“Kauf”) ein und

9 sehen sie neutral (‘halten’) an.

Nur wenige Spezialisten halten sie...