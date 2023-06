Alphabet Inc. C: Potenzial für ein Kursziel von 120,47 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und es gibt eine positive Prognose bezüglich des Kursziels.

• Am 12.06.2023 stieg die Aktie um +0,14%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,47 EUR

• Das Guru-Rating beträgt unverändert 4,57

Gestern erzielte Alphabet Inc. C einen Anstieg der Aktienkurse um +0,14%, und in den letzten fünf Handelstagen – einer ganzen Woche – lag das Ergebnis bei -3,80%. Der Markt scheint daher aktuell eher pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt aktuell 120,47 EUR laut Bankanalysten im Durchschnitt.

Dies würde Investoren ein potenzielles Gewinnpotenzial von +5,20% bieten.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

32 Analysten sind jedoch der Meinung dass die...