Alphabet Inc. C: Potenzial für Kurssteigerung von +1,07% auf 120,17 EUR

Obwohl Alphabet Inc. C gestern eine negative Kursentwicklung von -0,03% verzeichnet hat, sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um insgesamt -1,34%. Der Markt scheint somit momentan eher pessimistisch eingestellt zu sein.

Nicht alle Analysten hätten diese Entwicklung erwartet und ihre Stimmung ist eindeutig positiv. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 120,17 EUR und würde damit eine Steigerung von +1,07% ermöglichen.

30 Bankanalysten bezeichnen die Aktie als starken Kauf und 13 weitere als “Kauf”. Nur wenige Experten positionieren sich neutral mit dem Rating “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43.

Die Einschätzung vieler optimistischer Analysten zeigt ein positives Zukunftspotenzial für Alphabet Inc.C am Finanzmarkt mit...