Alphabet Inc. C: Potenzial für Kursanstieg auf 116,18 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C ist derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 116,18 EUR.

• Alphabet Inc. C stieg am 17.07.2023 um +0,25%

• Das Kurspotenzial beträgt +3,51%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,41

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie einen Anstieg von insgesamt +7,05% verzeichnen und auch gestern legte sie noch einmal um +0,25% zu.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten liegt bei 116,18 EUR und somit würde ein Investitions-Potential in Höhe von +3,51% eröffnet werden.

Aktuell empfehlen 29 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 14 als Kauf mit optimistischer Einschätzung. Nur wenige Experten haben sich neutral positioniert oder das Rating “halten” vergeben.

Somit sind insgesamt über +84% der Analysten immer noch optimistisch...