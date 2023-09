Alphabet Inc. C: Potenzial für +4,43% - Kursziel 132,65 EUR

Am gestrigen Handelstag gab die Aktie von Alphabet Inc. C um -0,33% nach und schließt damit eine Handelswoche mit einem Minus von 0,49%. Trotzdem sehen Analysten das wahre Kurspotenzial der Aktie bei +4,43%.

• Alphabet Inc. C am 06.09.2023 mit einem Rückgang von -0,33%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,65 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalysten beträgt aktuell 132,65 Euro für die Aktie von Alphabet Inc. C und bietet somit ein potenzielles Aufwärtspotenzial in Höhe von +4,43%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des neutral verlaufenden Trends in letzter Zeit.

Mit einer positiven Bewertung konnten sich jedoch insgesamt 83 % der Analysten positionieren; darunter empfehlen momentan sogar 32 Experten den Kauf der stark performenden...