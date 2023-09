Alphabet Inc. C: Potenzial auf +6,01% - Kursziel bei 134,50 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C hat in der vergangenen Woche eine starke Performance hingelegt und am gestrigen Tag eine weitere positive Kursentwicklung von +0,83% erzielt. Die Stimmung unter den Analysten ist eindeutig optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Alphabet Inc. C liegt aktuell bei 134,50 EUR mit einem potentiellen Anstieg von +6,01%. Derzeit empfehlen insgesamt 55 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating für Alphabet Inc. C bleibt unverändert bei 4,43.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie von Alphabet Inc. C wird laut Experten derzeit unterbewertet und bietet Investoren ein vielversprechendes Potenzial für zukünftige Gewinne.