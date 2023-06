Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kursziel von 121,03 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Alphabet Inc. C Aktie ist laut Experten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 121,03 EUR.

• Am 06.06.2023 verzeichnete die Aktie eine negative Entwicklung um -0,35%

• Das Potential liegt bei +2,58% vom aktuellen Kurs entfernt

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,57

In den letzten fünf Handelstagen zeigte sich die Alphabet Inc. C Aktie mit einer positiven Entwicklung von +2,28%. Trotzdem sind nicht alle Analysten davon überzeugt.

Aktuell zeigt das durchschnittliche Urteil der Bankanalysten jedoch eine klare Kaufempfehlung für die Alphabet Inc. C Aktie mit einem Anteil von +91,84%.

32 Analysten raten zum Kauf der Aktien und weitere 13 zeigen sich optimistisch und empfehlen ebenfalls einen Kauf.

Nur vier Experten halten es für angemessen diese zu behalten.

Das “Guru-Rating” bleibt auf dem...