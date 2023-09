Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kursziel bei 132,68 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Branchenexperten als unterbewertet angesehen, was eine Investition in diese lohnenswert machen könnte. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,68 EUR.

• Am 11.09.2023 stieg die Aktie um +0,31%

• Das mittelfristige Kurspotenzial beträgt +3,40%

• “Guru-Rating” konstant auf hohem Niveau mit 4,43

Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen ein Plus von +0,31%. In den letzten fünf Tagen summierte sich das Wachstum auf insgesamt +0,67%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 132,68 EUR und würde ein Potenzial von +3,40% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des neutralen Trends in jüngster Zeit.

Insgesamt zeigen sich jedoch viele...