Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kursziel bei 131,93 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird nach Ansicht der Analysten momentan nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 131,93 EUR mit einem Potenzial von +3,59% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 04.09.2023 stieg die Alphabet Inc.C-Aktie um +0,42%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Am vergangenen Tag legte die Aktie von Alphabet Inc. C am Finanzmarkt um +0,42% zu und erreichte damit eine positive Entwicklung in einer vollständigen Handelswoche von +1,39%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch eingestellt zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C beträgt aktuell 131,93 EUR laut Bankanalystenmeinung mit einem potenziellen Wachstumspotenzial von +3,59%. Während es einige Analysten gibt die dieser Meinung sind gab es auch andere Stimmen aufgrund des jüngsten...