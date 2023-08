Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kursziel bei 120,30 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird laut Analysten derzeit unterbewertet und bietet ein Kurspotenzial von +1,48%. Gestern verzeichnete die Aktie jedoch eine negative Kursentwicklung von -0,41%, was sich in einer Handelswoche auf -1,67% summiert.

• Am 14.08.2023 verlor Alphabet Inc. C -0,41%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 120,30 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

Trotz dieser Entwicklung liegt das mittelfristige Kursziel für die Alphabet-Aktie derzeit bei 120,30 EUR. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in den letzten Tagen.

Von insgesamt 51 Bankanalysten empfehlen immerhin über +84% einen Kauf oder halten zumindest noch eine positive Sichtweise auf die Aktie.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt ebenfalls weiterhin das Potenzial der...