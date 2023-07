Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kursziel bei 116,14 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 116,14 EUR und bietet damit ein Potential von +3,77% für Investoren.

• Am 14.07.2023 stieg die Aktie um +0,70%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 4,41

• Die Mehrheit (84,31%) der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die Alphabet Inc. C eine beeindruckende Performance vorweisen und erzielte einen Anstieg um +7,56%. Auch gestern konnte sich die Aktie mit einem Zuwachs von +0,70% behaupten und präsentiert sich somit als vielversprechendes Investment.

Laut dem durchschnittlichen Urteil der Bankanalysten ist die Aktie momentan unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kurspotenzial von +3,77%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung...