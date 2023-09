Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kurspotenzial von +7,04% auf 133,65 EUR

Die Aktie von Alphabet Inc. C wurde laut Analysten aktuell unterbewertet und das wahre Kursziel liegt bei 133,65 EUR mit einem mittelfristigen Kurspotenzial in Höhe von +7,04%.

• Am 26.09.2023 legte die Alphabet Inc. C am Finanzmarkt um +0,58% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,43

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie ein schwaches Trend gezeigt und damit eine pessimistische Stimmung auf dem Markt hinterlassen (-1,22%). Dennoch sind derzeit 83,33% aller Analysten optimistisch gestimmt.

Während sich 32 Experten für einen Kauf aussprechen und weitere 13 als “Kauf” einstufen aber nicht euphorisch sind; haben sich neun Spezialisten neutral positioniert (“halten”).