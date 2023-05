Alphabet Inc. C: Mittelfristiges Kurspotenzial von +16,08% auf 115,96 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Alphabet Inc. C derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 115,96 EUR mit einem Potenzial von +16,08%.

• Am 10.05.2023 stieg der Wert um +1,48%

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 4,56

Gestern konnte Alphabet Inc. C am Finanzmarkt einen Anstieg um +1,48% verzeichnen.

Damit erreichte das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen – einer vollständigen Handelswoche – eine positive Entwicklung von insgesamt +4,59%.

Die Stimmung auf dem Markt scheint daher relativ optimistisch zu sein.

Obwohl sich nicht alle Analysten einig sind bezüglich des jüngsten positiven Trends,

liegt das mittelfristige Kursziel für Alphabet Inc. C bei 115,96 EUR laut Bankanalysten im Durchschnitt.

Sollten sie Recht behalten eröffnet sich Investoren ein Potential von+16,08%.

Derzeit...